Погода на выходные: тепло, но ненастно

В средней полосе европейской части России в ближайшие выходные синоптики прогнозируют повышение среднесуточной температуры воздуха. Однако потепление будет сопровождаться дождливой и ветреной погодой.

В Москве в субботу, 12 октября, будет облачно и дождливо, усилится ветер. Днем ожидается около плюс 10 градусов.

13 октября дождь прекратится, из-за облаков выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, но ветер не утихнет, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Петербурге ожидаются продолжительные дожди, временами сильные, ветрено. 12 октября температура воздуха будет около плюс 10 градусов, 13-го – от 6 до 9 градусов.

На Русском Севере, вблизи центра циклона, дожди местами будут чередоваться с мокрым снегом, в Мурманске ожидается около нуля, в Нарьян-Маре от плюс 1 до плюс 3 градусов; в Архангельске и Сыктывкаре плюс 5-7.

В Черноземье тепло и обойдётся без существенных осадков: в Липецке, Воронеже и Белгороде 12 октября воздух прогреется от плюс 13-ти до плюс 15-ти, в воскресенье, 13 октября – до плюс 18-ти.

В Поволжье, в зоне влияния циклона, ненастно будет только 13 октября. В Казани, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле – плюс 10-12; в Пензе, Самаре и Саратове – плюс 13-16 градусов.

На южных регионах, в антициклоне, будет сухо, солнечно и тепло. В Крыму плюс 25-27, в Сочи, Ростове-на-Дону и Краснодаре плюс 22-25 градусов.

На Урале пройдут дожди, в воскресенье ─ местами сильные, будет ветрено. В Екатеринбурге и Челябинске – плюс 9-11.

В Западной Сибири, в гребне антициклона, обойдется без осадков. В Омске и Новосибирске столбики термометров покажут плюс 11-14, а в Красноярске – плюс 7-10 градусов.

На юге Дальнего Востока антициклон обеспечит сухую, тихую и солнечную погоду, в Хабаровске и Владивостоке будет плюс 10-12 градусов.