Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ по голам в большинстве

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нэшвилл Предаторз" дважды поразил ворота соперника в большинстве. Теперь на счету россиянина стало 249 шайб, заброшенных при реализации лишнего.

По этому показателю капитан "столичных" вышел на чистое четвертое место в истории НХЛ, обогнав завершившего профессиональную карьеру канадца Люка Робитайла (247).

Впереди Овечкина по голам в большинстве в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги лишь трое: Дэйв Андрейчак (274), Бретт Халл (265) и Теему Селянне (255). Однако улучшить свои результаты они уже не смогут, поскольку завершили карьеру.