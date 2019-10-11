Чемпион мира по боксу Эррол Спенс попал в страшную аварию на своем Ferrari

Действующий чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе Эррол Спенс попал в тяжелую аварию на своем Ferrari, сообщает 21CBS. Момент ДТП попал в объектив камер наблюдения.

Дорожный инцидент произошел около трех часов ночи 10 октября в Далласе (штат Техас). В изгибе дороги 29-летний Спенс не совладал с управлением, суперкар занесло и начало вращать вокруг своей оси. Боксера выбросило из салона, поскольку он не был пристегнут.

Спортсмена доставили в больницу в тяжелом состоянии, но после осмотра врачи с удивлением признали, что тот отделался только синяками и рваными ранами лица — переломов и сотрясения мозга они не диагностировали.

Спенс, на счету которого 26 побед (21- нокаутом) и ни одного поражения, остается в палате интенсивной терапии, но вскоре будет выписан и отправится домой.