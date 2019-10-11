Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае

Греческий теннисист Стефанос Циципас нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном поединке на турнире серии "Мастерс" в китайском Шанхае. Для этого ему понадобилось провести три сета. Игра завершилась в пользу 21-летнего грека со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Циципас вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини. Матч между ними состоится 12 октября.

Напомним, что призовой фонд турнира в Шанхае составляет 7,5 миллиона долларов.