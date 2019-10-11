Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Эфиопский премьер Абий Ахмед Али получил "мирную" Нобелевку за деятельность по урегулированию ситуации в регионе. В частности, имеется в виду приграничный конфликт с Эритреей.

Политик занимает пост премьер-министра полтора года, напоминает РИА Новости.