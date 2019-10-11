Лукашенко поделился личными впечатлениями от Зеленского

Было бы неплохо, если бы президент Украины Владимир Зеленский, вменяемый и нормальный человек, присутствовал на саммите СНГ в Ашхабаде. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с со своим российским коллегой Владимиром Путиным, о встрече с которым он много сейчас говорит, отметил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что он погружен в украинскую проблематику. Он призвал своих коллег на саммите СНГ в Ашхабаде не делать неправильных шагов, особенно сейчас, не торопиться, а поддержать новую власть на Украине. "События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия", — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Украина – страна со спорным статусом в СНГ. Киев хоть и является государством-основателем Содружества, но устав СНГ так и не подписал. В 2016 года в Верховную раду был подан законопроект о выходе Украины из СНГ. Бывший президентом Украины Петр Порошенко, заявляя о европейской ориентации Украины, отозвал всех украинских представителей из структур СНГ. Но Киев не предоставил в СНГ каких-либо официальных документов о своем выходе из организации. Тем не менее, Порошенко на саммиты СНГ приезжать отказывался. Также и Владимир Зеленский проигнорировал направленное ему приглашение на саммит СНГ 11 октября 2019 года в Ашхабад.

По мнению президента Белоруссии, подготовленная к саммиту декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве еще раз подтверждает стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей. В первую очередь Минск заинтересован в активизации сотрудничества стран СНГ по ключевым направлениям – транспорт, торговля, энергетика, промышленная кооперация и взаимные инвестиции.

Лукашенко добавил, что видит мощный резерв для расширения внутренних рынков стран СНГ в либерализации торговли товарами и услугами, в создании совместных конкурентоспособных производств и в развитии промкооперации.

Александр Лукашенко очень обеспокоен усилением присутствия крупных военных контингентов стран НАТО у границ Белоруссии и проведением масштабных учений Североатлантического альянса у белорусских рубежей. Учения, в которых задействовано до 30 тысяч военнослужащих НАТО, Лукашенко назвал ненормальными.

"Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период", — обратился к Владимиру Путину Александр Лукашенко.