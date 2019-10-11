Путин: Зеленский не может обеспечить развод сил, нужно проявление политической воли

У президента Владимира Зеленского не хватает политической воли, чтобы обеспечить разведение сил в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики уже несколько раз подавали сигнал о готовности отойти от линии фронта, запускали белые ракеты. Однако в район развода пришли украинские националисты. Они и не дают армии отступить, заявил Владимир Путин на заседании Глав государств СНГ в Ашхабаде.



Ранее ополчение самопровозглашенных республик сообщило, что подали сигнал вооруженным силам Украины о готовности к разведению сил, но ответа от ВСУ до сих пор нет. Отход от линии фронта сорван по вине украинской стороны, заявили агентству "Интерфакс" в ДНР.

Развод сил должен был начаться 7 октября. Всего было предпринято 4 попытки, но ни одна не увенчалась успехом.

Напомним, по "формуле Штайнмайера" ВСУ и ополчение обязуются отвести свои подразделения на километр от линии фронта. После чего обезвредить минные поля и разобрать укрепления. На выполнение договоренностей дается один месяц.