Регистратор жертвы аварии записал на видео момент смертельного ДТП

В Волгограде в четверг вечером тяжелый грузовик вылетел на встречную полосу и снес две легковушки — Chevrolet Lanos и и ВАЗ-2112, после чего съехал в кювет.

Фатальный удар пришелся на сторону водителя седана Chevrolet — за рулем находился мужчина 1984 года рождения, аварию он не пережил и скончался на месте происшествия. Травмы получили его жена и семилетний ребенок, находящиеся в машине. Они были госпитализированы и в настоящее время находятся в больнице. Водитель автомобиля отечественного производства не пострадал.

В настоящее время полицейские изучают причины аварии. По одной из версий, 57-летний водитель МАЗа пытался избежать столкновения со внезапно выехавшим перед ним ВАЗ-2112, за рулем которого находилась 48-летняя женщина.

В отношении водителя грузовика, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", предусматривающее до пяти лет лишения свободы.