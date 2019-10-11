Пойманный на Кипре "улыбчивый маньяк" был героем видеоблога

Пойманный на Кипре алтайский насильник-следователь, которого в СМИ называют "улыбчивый маньяк", оказывается, был героем интернет-дневников! Сам того не зная, начинающий блогер из Ростова снимал на Кипре видео со своим новым другом, который не рассказывал, что на Родине его ищут как преступника-рецидивиста, но маньяка разглядели на кадрах любительской съемки.

Простой парень из Ростова Александр Зубко — большой любитель путешествовать. О том, где бывает и с кем общается, он рассказывает подписчикам своего блога. К примеру, в августе, Александр отдыхал на северном Кипре и там познакомился с весьма любопытным персонажем.

"Алекс у нас с Сибири. Наверное, Алекс потерялся из России, просто мне не признается. Говорит, решил попутешествовать", — рассказывает о новом знакомом блогер.

"Скромняга Алекс" — ни кто иной, как серийный маньяк-насильник из России Александр Сатлаев. Когда снималось то видео, улыбчивый блондин с добродушным лицом уже знал, что на Родине он объявлен в федеральный розыск.

Бывший сотрудник Следственного комитета в 2015 году, он был осужден за серию изнасилований, которые совершил в Горно-Алтайске. В начале этого года он вышел из колонии условно-досрочно и тут же совершил новое нападение в Барнауле.

Затем маньяк, по некоторым данным, бежал с Алтая в Казахстан: границу пересек на личном автомобиле. Затем перебрался в Турцию, а оттуда — на северное побережье острова Кипр.

Там, на берегу Средиземного моря, Сатлаев прятался от правосудия, а заодно завел новых друзей. В компании иностранных туристов он, например, отпраздновал день рождения, а ростовский блоггер Александр Зубко зафиксировал это на видео.

За маньяка был поднят тост со словами: "С днем рождения, Алекс. Ты великолепен! Ты очень круто живешь свою жизнь".

Удивительно, но Сатлаев и не думал прятаться от объектива российского блогера. Он прекрасно понимал, что в России его разыскивают, но с удовольствием позировал на камеру, учил нового друга английскому языку, показывал ему лучшие пляжи в округе и, кажется, был совсем не против, что видео с ним, окажется в Интеренете.

Более того: на камеру он призывал подписываться на блог нового знакомого и смотреть, как тот путешествует.

До бегства на Кипр путешествия самого Александра Сатлаева ограничивались поездками в Барнаул.

Побывал он и в Свердловской области, когда отбывал наказание в колонии под Нижним Тагилом.

До разоблачения ездить по городам и странам Сатлаеву было некогда: он насиловал женщин и уговаривал их не обращаться в правоохранительные органы — мол, маньяка искать никто не будет.

Сатлаев знал, о чем говорил, ведь по долгу службы сам должен был расследовать эти дела.

За два года он совершил четыре изнасилования, столько же покушений на изнасилование. И это — лишь то, что удалось доказать.

Его задержали после нападения на корреспондента местной газеты Александру Строгонову. Могли бы схватить и раньше, но коллеги Сатлаева упорно не хотели замечать насильника в погонах.

Одну из потерпевших — изнасилованную девушку — пригласили в Следственный комитет. С ней разговаривал один из сотрудников, который попросил описать преступника.

Когда Сатлаев вошел в кабинет, она сказала: "А зачем описывать? Вот это он".

Тогда все посмеялись – и сам следователь-насильник, и следователь, который вел расследование, спросивший в шутку Сатлаева, что тот делал вчера вечером.

Отец Александра Сатлаева на момент задержания следователя-маньяка возглавлял суд в Чемальском районе Алтая. Когда осенью 2013 года стало известно, что его сын причастен к серии тяжких преступлений, судья подал в отставку.

Сатлаева приговорили к 6 годам лишения свободы, но в колонии маньяк провел лишь 4,5 года. В январе 2019-го он освободился условно-досрочно, но, видимо, не исправился.

На Кипре в бегах, после очередного нападения, Сатлаев не утратил паталогического влечения к противоположному полу и с новыми друзьями говорил в основном о девушках.

В последнем видео с Кипра Сатлаев и Александр Зубко тепло прощаются на автовокзале. Блогер из Ростова уезжает в Турцию, а маньяк остается на северном побережье острова.

Лишь по возвращению в Россию Зубко узнал, что на Кипре крепко подружился с двуличным преступником. Блогер по традиции даже записал видео о новом друге, в котором говорит, что тот за все время отдыха ничем не выдал свои патологические наклонности.

"Все вместе — я, Алекс, парень из Пакистана, другие люди ходили на море, готовили вечером ужин на балконе, пели песни Лепса. Если бы я знал про его предыдущий опыт, я бы предложил ему петь другие песни", — говорит блогер в своей записи.

Теперь песенка Сатлаева, похоже, спета окончательно: едва новые друзья маньяка разъехались по домам, он совершил новое нападение. В этот раз обошлось без изнасилования: маньяк ограбил жительницу Кирении и тут же был схвачен местными полицейскими.

За грабеж по турецким законам Александру Сатлаеву может грозить пожизненное лишение свободы. Российская сторона тоже будет добиваться выдачи серийного маньяка.

На Родине его ждет принудительное лечение, а если Сатлаева признают вменяемым, то очередной внушительный срок.