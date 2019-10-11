Балтийскую косу очистили от разлитых танкером нефтепродуктов

Побережье Балтийской косы полностью очистили от разлитых танкером нефтепродуктов. Напомним, утечка произошла в акватории Балтийска в июле этого года, когда прибывшее из Архангельска судно "Индиго" проходило заправку в порту. Сразу же после ЧП спасатели выставили боновые заграждения, однако из-за усиления ветра удержать нефтяное пятно не получилось, передает ГТРК "Калининград".

Всего от топлива очистили порядка шести километров береговой линии. Теперь администрация городского округа будет требовать владельца танкера полностью возместить причиненный окружающей среде ущерб.

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