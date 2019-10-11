Россия не уверена, что Турция сможет сдержать боевиков

Анкара после начала операции "Источник мира" не способна сдержать террористов на севере Сирии, места сосредоточения которых контролировались курдскими военными формированиями. Это мнение президента России Владимира Путина. После турецкого входа, курды бросают эти лагеря, боевики ИГ (организация запрещена в России) просто могут разбежаться, подчеркнул Путин.

В этом районе, по данным Главного разведывательного управления российского Генштаба, находятся сотни и тысячи боевиков, заявил на саммите СНГ в Ашхабаде Владимир Путин. "Это реальная для нас с вами угроза. Куда они (боевики) будут деваться?" – цитирует выступление Путина на саммите ТАСС.

По мнению главы российского государства, боевики через Турцию, другие территории уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории, а затем через Иран будут двигаться через другие страны региона.

"Мы должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование возникающей новой угрозы", — призвал Путин своих коллег по Содружеству независимых государств.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что с 9 октября турецкие войска на северо-востоке Сирии уже нейтрализовали 342 террориста.

"Операция продолжается успешно, как мы и планировали", — заявил он, признав, что с начала военной операции в Сирии погиб один турецкий военнослужащий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил целью операции – борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористами ИГ. В ходе наземной части Анкара взяла под контроль семь приграничных сирийских городов, еще два окружены и взяты в осаду. Дамаск заявил, что намерен противодействовать турецкому вторжению.

Анкара со своей стороны заявляет о необходимости взятия под контроль полосы шириной в 30 километров вдоль турецкой границы для создания буферной зоны и создания условий безопасного возвращения на родину почти четырех миллионов сирийских беженцев.