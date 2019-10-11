Работающих декретниц могут лишить пособий

Матерей, которые подрабатывают во время отпуска по уходу за ребенком, могут лишить пособий. Соответствующие поправки законы о социальном страховании и пособиях на детей подготовило министерство труда, пишет "Вести. Экономика".

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.

Таким образом, пособие дадут только тем матерям, которые сами ухаживают за ребенком. Если же за малышом присматривают няни или другие родственники, то детское пособие выплачиваться не будет.

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет зависят от зарплаты мамы за два года, но не могут превышать 26 тысяч рублей. Минимальное же пособие составляет 3,3 тысячи рублей на первого ребенка и 6,6 тысячи рублей на второго.

В следующем году планируется, что детские пособия также будут полагаться российским семьям с детьми до трех лет, если доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов. Также в следующем году будет увеличен на 3,8 процента размер материнского капитала: он составит 466 тысяч рублей.