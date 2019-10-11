Минздрав не давал указаний по приему на работу уволившихся из центра Блохина

Минздрав не давал указаний не брать на работу уволившихся из Центра Блохина онкологов. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, руководители медицинских учреждений сами решают, кого им взять на работу.

"Брать ли не брать работников с учетом их профессиональных, моральных и нравственных качеств — решать руководителю", — подчеркнула Скворцова.

На прошлой неделе из НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина уволились несколько врачей. Они были не согласны с политикой нового руководства центра. После увольнения они заявили о том, что Минздрав дал указание не принимать их на работу в другие государственные клиники.

В НМИЦ Блохина работала комиссия Минздрава. Она не выявила нарушения в онкоцентре, а видеообращение врачей посчитала нарушением этики, передает "Интерфакс". Директор онкоцентра Иван Стилиди заверил, что дети с уходом врачей не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи".