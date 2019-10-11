Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24". Журналисты уточняют, что последние годы космонавт тяжело болел. Прощание с Алексеем Леоновым и похороны состоятся 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

Алексей Архипович Леонов родился в 1934 году в селе Листвянка, что в Кемеровской области. Будущий космонавт был восьмым ребенком в семье. В 1957 году Леонов закончил Чугуевское военное авиационное училище, а уже в 1960 году поступил в отряд космонавтов.

В 1965 году Алексей Леонов стал вторым пилотом космического корабля "Восход-2" и первым человеком, который вышел в открытый космос. Причем эксперимент чуть не закончился трагедией: в безвоздушном пространстве несовершенный тогда скафандр раздулся из-за разницы давлений, и Леонов с трудом смог протиснуться через люк обратно в корабль.

После полета на "Восходе-2" Алексей Леонов был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1975 году он получил вторую Золотую Звезду за легендарный полет на космическом корабле "Союз-19", который состыковался с американским "Аполлоном".