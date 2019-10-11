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11 октября 201914:35

Стрелок из немецкого Галле признался в антисемитизме

Twitter

Мужчина, устроивший стрельбу в немецком городе Галле, признался в антисемитизме.

9 октября 27-летний Штефан Б. открыл стрельбу рядом с синагогой и турецкой закусочной. По данным полиции, он действовал жестоко и хаотично: попытался взорвать ворота синагоги, а когда сделать этого не удалось, то впал в панику и начал стрелять по людям. Проходивших мимо мужчину и женщину он сначала ранил, а затем добивал из огнестрельного оружия уже лежащих на земле.

При этом все происходящее Штефан снимал на видеокамеру, закрепленную на него голове. Видео транслировалось в Интернет в прямом эфире, сообщает "Интерфакс".

Пока неизвестно, знал ли кто-то заранее о готовившемся нападении и есть ли у подозреваемого сообщники. Также неизвестно, сам ли он изготовил оружие и взрывчатку или же ему кто-то помогал.

В настоящее время Штефан обвиняется в убийстве двух человек и в покушении на убийство семи человек. Он заявил, что планировал напасть на синагогу из-за своих антисемитских взглядов.

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