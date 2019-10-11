Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере

По меньшей мере четыре человека пострадали от рук вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в торговый центр в британском Манчестере, сообщает Guardian.

Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек. Прибывшие полицейские использовали тазер, после чего заковали подозреваемого в наручники.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. О мотивах злоумышленника ничего не сообщается.