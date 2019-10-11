От Москвы до Читы. В регионах стартовал Фестиваль науки

В регионах России стартовал Фестиваль науки. Центральной площадкой стала Новосибирская область. Сибирское отделение Российской Академии наук — флагман фестиваля. Первые лекции, выставки пройдут в Государственной публичной научно-технической библиотеке.

Первый день Всероссийского фестиваля науки — это яркие презентации. Научно-популярные - визитные карточки институтов, лабораторий, центров, объединений. Лекции на тему: "Как выбрать будущую профессию" и "Чем занимаются современные исследователи". Самое интересное ждет впереди. Координатор Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+" Денис Обуховский рассказал ГТРК "Новосибирск", что в течение десяти дней по всей области будут проходить различные мероприятия. Уже на открытых площадках — в школах, вузах, институтах, в библиотеках. В программу фестиваля включили все секреты "научной" кухни.

Когда еще обычный школьник попадет в анатомический музей медицинского института или в испытательный комплекс аграрного университета? Школьники разглядывают овощи, пшеницу. Задача научного сотрудника — не просто развлечь, а заставить задуматься, что и кто стоит за самой обычной свеклой. А рядом физики, химики, энергетики,.а с ними эффектные опыты. Далее — генетики, которые привезли лабораторных мышей, генномодифицированных. С помощью одной из них изучают иммунитет, другая должна помочь победить сахарный диабет.