На МКС меняют аккумуляторы

Американские астронавты Эндрю Морган и Кристина Кох вышли в космос, чтобы поменять аккумуляторы: вместо устаревших никель-водородных на МКС установят современные литий-ионные. Работы займут около 6 часов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на NASA. Всего за это время Кох и Морган должны закрепить на опоре солнечной панели два аккумулятора.

Шесть новых литий-ионных батарей на Международную космическую станцию доставил японский грузовой корабль HTV. Два из них уже установили 6 октября. Еще пара должна быть размещена во время следующих выходов в космос.

Кроме того, американские астронавты будут работать за пределами станции еще пять раз. В ноябре и декабре они установят альфа-магнитный спектрометр.