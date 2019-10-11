Он вписал себя в историю золотыми буквами: с Леоновым простятся на кладбище в Мытищах

На мемориальном кладбище в Мытищах 15 октября простятся с первым человеком, вышедшим в открытый космос, 85-летним космонавтом Алексеем Леоновым. Дважды Герой Советского Союза умер 10 октября. Он боролся с диабетом, перенес операцию. Похороны Леонова пройдут с троекратным траурным салютом, в присутствие роты почетного караула, под звуки военного оркестра и государственного гимна.

Это будет очень трогательно и скорбно, заверили РИА Новости в администрации мемориального комплекса.

Алексей Леонов станет третьим космонавтом, похороненным на мемориальном кладбище в Мытищах. Ранее там уже были похоронены космонавты Виктора Горбатко и Алексея Губарева. Из первого отряда космонавтов в живых остался только Борис Волынов.

Леонов вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики, выразили соболезнование родным и близким Алексея Архиповича в Роскосмосе.

Смерть Леонова — потеря для человечества, его достижения не превзойти, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. По его мнению, достижения Леонова в космонавтике уже никто и никогда не превзойдет. С Леонова, подчеркнул Железняков, началось и международное сотрудничество в космосе.

Он стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Это было в 1965 году. А десять лет спустя он уже командовал "Союзом-19" по программе "Союз"-Apollo, когда впервые в мире произошла стыковка кораблей двух стран. Алексей Леонов готовился к полету на Луну, но планам не суждено было сбыться.

В память о намерении и жажде освоения других планет в "Космической одиссее 2010" в честь Алексея Леонова назван советский межпланетный космический корабль.

Алексей Леонов мог и не стать космонавтом. После школы восьмой ребенок в многодетной семье мечтал учиться в Рижской художественной академии, но надо было помогать семье. Поэтому он пступил в Военную авиационную школу в Кременчуге. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

Но свой художественный талант он все же реализовал. Вместе с художником-фантастом Андреем Соколовым, создал почтовые марки СССР на космическую тему, да и просто рисовал космические картины. Леонов увлекался велоспортом и фехтованием. В его багаже было 115 прыжков с парашютом.

Умение радоваться простым земным вещам и космическая смелость, нешаблонность мышления и творческий подход, неизменная улыбка и радость жизни — всегда отличали Алексея Леонова и оставили о нем действительно светлую память.

Соболезнования по одиннадцатому советскому космонавту приходят со всего света. Свои соболезнования выразил представитель космического управления ООН, штаб-квартира которого расположена в Вене.

Бронзовые бюсты Леонова установлены на родине Героя в Листвянке, в Кемерово и на Аллее космонавтов в Москве. Имя космонавта носит международный аэропорт Кемерова, в его честь назван один из кратеров на Луне.

Для нас Леонов был человеком, который был и учителем, и отцом, и руководителем, рассказал в интервью на канале "Россия 24" летчик-космонавт Павел Виноградов.

После полуночи смотрите на канале "Россия 24" документальный фильм "Прыжок в космос", посвященный судьбе и достижениям легендарного космонавта Алексея Леонова.