Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о десятилетней Ульяне Хохлачевой из города Волгодонска Ростовской области.

У девочки тяжелое врожденное заболевание – муковисцидоз, поражены легкие и кишечник. Состояние Ульяны осложняется синегнойной инфекцией, разрушающей ткани легких и бронхов. Справиться с инфекцией может мощный антибиотик брамитоб (тобрамицин). Сейчас девочке по жизненным показаниям требуется полугодовой курс терапии этим очень дорогим препаратом. Но приобрести его родители Ульяны не в силах.

Из письма Надежды Хохлачевой, мамы Ульяны: "Муковисцидоз врачи обнаружили еще в роддоме. У дочки самая тяжелая форма – смешанная, когда поражены легкие и кишечник. В Областной детской клинической больнице (Ростов-на-Дону) Ульяне назначили весь комплекс препаратов, мы старательно следили за лечением. Но два года спустя к основному заболеванию присоединилась синегнойная инфекция в легких. Инфекция приобрела хронический характер. Антибиотики, которые назначали раньше, не могут с ней справиться. Дочку то и дело мучает тяжелый кашель, Ульяна худенькая и слабая, плохо набирает вес. Положительный сдвиг наметился, когда дочке подобрали более сильный антибиотик – брамитоб. Но бесплатно нам выдают только несколько его упаковок. У нас с мужем нет возможности самим купить недостающее лекарство. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Ульяны Хохлачевой не хватает 275 550 руб.

Заведующая инфекционным отделением №2 Областной детской клинической больницы Лариса Харахашян (Ростов-на-Дону): "Ульяне необходимо ингаляционное введение антибиотика тобрамицин (брамитоб) как минимум в течение полугода. Терапия поможет предотвратить развитие серьезных осложнений, таких как пневмофиброз и легочные кровотечения".

Стоимость лекарства 275 550 руб.

ПОМОЧЬ УЛЬЯНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,692 млрд руб. В 2019 году (на 10 октября) собрано 1 067 665 148 руб., помощь получили 1443 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.