Кадры открытия дороги в удмуртской деревне развеселили пользователей социальных сетей

В деревне Жувам, расположенной в Юкаменском районе Удмуртии, состоялось открытие дороги на Центральной улице: почетные гости и принимающая сторона перерезали ленточку и сфотографировались на память.

"Поздравляем жителей деревни Жувам с торжественным открытием, которое состоялось сегодня при участии Главы поселения, Первого Заместителя Главы Администрации Юкаменского района, куратора по Юкаменскому району реализации программы #ИнициативноеБюджетирование", — написано на сайте администрации Юкаменского района.

Кадры из Жувама и соседней деревни Шамардан, где в тот же день проводилось такое же мероприятие, заметили пользователи социальных сетей и в настоящее время активно делятся ими друг с другом, удивляясь радости жителей Жувама, поскольку на опубликованных фотографиях дорога покрыта жидкой грязью, и чтобы не заляпаться, люди стоят на ней в резиновых сапогах.

В настоящее время в деревне Жувам проживает чуть больше ста человек. Минувшим летом населенный пункт отметил 275-летний юбилей и обзавелся новенькой детской площадкой.