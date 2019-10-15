Трон или любовник: секреты нового сезона "Екатерина. Самозванцы" от Марины Александровой

Долгожданное продолжение многосерийного фильма о российской императрице Екатерине Второй обещает стать одним из самых громких событий телесезона. Съемки фильма "Екатерина. Самозванцы" проходили в самых красивых дворцах и усадьбах страны: в Кускове, в Крутицком подворье, в Петропавловской крепости, в Гатчине и в Царском Селе. Увидеть продолжение киносаги о становлении новой России зрители телеканала "Россия 1" смогут совсем скоро.



А пока исполнительница главной роли Марина Александрова поделилась своими впечатлениями от работы над образом Екатерины II.

"Больше всего удивляет в этой женщине ее несломленность — то, что из любой ситуации она выходит сухой из воды и точно знает, как поступить, и поступает правильно", — говорит актриса.

Страстно увлекающаяся, темпераментная, влюбчивая Екатерина Алексеевна в государственных делах сохраняла здравый смысл и не позволяла чувствам брать верх даже в самых эмоциональных ситуациях.

И, конечно, нельзя не вспомнить страстные увлечения императрицы, которые соединились в одну головокружительную историю любви.

Но — и это один из секретов третьего сезона — великая правительница показывает свою слабость. Чего же больше боится Екатерина — потерять трон или любовника?