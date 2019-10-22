"Она этого достойна": сериал о Екатерине Великой куплен более чем в 100 странах

21 октября на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Екатерина. Самозванцы" — самой драматической части трилогии о Екатерине Великой.

Два первых сезона переведены на 20 языков, сериал купили для показа 104 страны, и в США русскую Екатерину представляют в исполнении Марины Александровой, а не Кэтрин Зета-Джонс, которая тоже играла русскую царицу.



Это была невероятная историческая личность, о которой хочется снимать фильмы, признается актриса Марина Александрова.

"Невероятная личность в русской истории, — говорит о своей героине Александрова. — Будучи немкой, став абсолютно русской, проведя 30 с лишним лет на троне, она действительно сделала гораздо больше для России, чем многие правители до нее и после нее. Поэтому она, конечно, достойна, чтобы о ней говорил весь мир".

Такая мировая известность достается не всем правителям, не всем сериалам и не всем актрисам.

- А корона вам не жмет? – интересуются у исполнительницы главной роли в сериале "Екатерина. Самозванцы" журналисты.

"Я привыкла, — отвечает Мария Александрова с улыбкой. – Конечно, платья, интерьеры всегда диктуют определенное актерское поведение, и в корсете уже быстро не побегаешь. И платья достаточно тяжелые, корона жмет! Я теперь поняла, откуда выражение! Корона действительно очень тяжелая и действительно жмет. Представляете, от нее остаются отпечатки на лбу".

За время съемок трилогии актриса научилась разбираться в коронах, платьях и корсетах. "Я уже точно знаю, какой корсет будет хрустеть, какой не хрустеть", — подчеркивает актриса. При этом в сериале "Екатерина. Самозванцы" актрисе и императрице пришлось поменять более 15 роскошных нарядов. "У Екатерины было гораздо больше, — отмечает она. – Но у нас на съемках было все настолько аутентично, что даже драгоценности настоящие".

Марина Александрова поблагодарила всю съемочную группу и отдельно реквизиторский цех. В сериале были сцены, когда императрица идет по оранжерее, а в кадушках — сельдерей, морковь, свекла.

"Вижу, что действительно стоит в такой большой деревянной кадушке сельдерей, где-то морковь, где-то там свекла, — рассказывает актриса Александрова. — И я говорю: "Слушайте, какие вы молодцы! Где это вы все купили?" А мне реквизиторы говорят: "А мы не купили, мы на даче у мамы выращивали". Я говорю: "Как?! Сколько времени?" – "Ну, месяца два-три нам понадобилось".

Вот такая детальность и натуралистичность во всем.

Актриса подчеркнула, что Екатерина – это не только она, но и большое количество людей, которые помогали воплотить этот образ и быть наиболее близкой к исторической действительности.

Что получилось? Смотрите сегодня в 21:00 на телеканале "Россия 1" третью и четвертую серии телесериала "Екатерина. Самозванцы".