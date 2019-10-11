Песков: никто пока не обсуждает изменение порядка выполнения пунктов минских соглашений

Об изменении порядка выполнения пунктов минских соглашений пока никто речи не ведет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по поводу высказанного Владимиром Зеленским недовольства этими пунктами.

По словам представителя Кремля, для начала кто-то должен официально сказать, что выходит из минского плана действий.

"Означает ли это, что Украина выходит из минского плана действий? Тогда это будет совсем другая модальность, и, чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями двух республик (ДНР и ЛНР)", — пояснил Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям СМИ, что ему не нравится последовательность шагов, указанных в действующий сейчас минских соглашениях.

Минские соглашения предполагают прекращение огня в Донбассе, отвод войск, амнистию всем участникам боевых действий, возобновление экономических отношений и проведение конституционной реформы на Украине. Однако данный план пока остается нереализованным.

Уже несколько дней в Донбассе предпринимаются попытки начать разведение вооружений от линии соприкосновения, однако украинская сторона тормозит этот процесс.