Российский специалист по спецэффектам в "Аватаре" получил 26 лет тюрьмы за убийство родителей

Специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев приговорен к 26 годам тюремного заключения за убийство родителей. 48-летний мужчина известен своими работами над такими картинами, как "Властелин колец", "Аватар", "Кинг-Конг", "Обитель зла", "Восстание планеты обезьян", "Люди Икс: последняя битва" и многие другие.

Как сообщает The Sun, Кудрявцев убил 68-летнюю мать Татьяну и 69-летнего отца Владимира в квартире, которая располагается в Кенсингтоне, западной части Лондона. Конфликт произошел из-за пса мужчины по кличке Энзо. Кудрявцев считал, что родители недостаточно хорошо обращались с его питомцем. Убийство обвиняемый планировал на протяжении трех месяцев.

Сам мужчина признал свою вину и попросил максимально возможный приговор. Кудрявцев имеет двойное гражданство — российское и новозеландское.