Пена для бритья "помогла" пассажиру пронести пистолет на борт самолета

Пассажир, из-за забывчивости которого экстренно сел в Ростове-на-Дону следовавший из Москвы в Бургас рейс "Аэрофлота", с легкостью прошел предполетный досмотр — оператор упустила из виду травматический пистолет в ручной клади, хотя и отдельно досматривала сумку. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения.

Нештатная ситуация на борту произошла 10 октября. Уже в полете мужчина-астматик полез в сумку за ингалятором, но обнаружил там пистолет, который забыл сдать в багаж. О находке он сообщил бортпроводнице, а та доложила командиру экипажа, который подчинился инструкции и посадил самолет в Ростове-на-Дону.

Началась проверка, призванная установить, каким образом пассажиру удалось пронести травматическое оружие в самолет через рамки металлоискателя. На кадрах видно, что оператор дважды просила мужчину открыть сумку, но оба раза обращала внимание не на пистолет, а на различные емкости, в частности, как уточняет "МК", на пену для бритья и тот самый ингалятор.

В аэропорту Шереметьево уже усилили меры безопасности после этого инцидента. Журналистам стало известно, какое наказание грозит сотрудникам аэропорта, которые пропустили на борт самолета вооруженного пассажира.