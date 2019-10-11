Панно из 40 тонн яблок собрали в Нальчике

Кабардино-Балкария прославилась на весь мир, там установили мировой яблочный рекорд. В Нальчике собрали панно из сорока тонн яблок.

Как передает ГТРК "Ставрополье", художники работали над панно два дня. Они сложили дерево жизни и обрамили его национальным узором - все из фруктов. Площадь съедобного ковра составляет более тысячи квадратных метров. Когда изделие официально зафиксировали, яблоки раздали детям и пожилым людям.