Акции "Яндекса" рухнули на 20 процентов и продолжают падение

Акции "Яндекса" на американской бирже NASDAQ, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний, при открытии торгов 11 октября рухнули более чем на 17 процентов и продолжают снижаться, передает ТАСС.

По состоянию на 17:27 по московскому времени котировки компании опустились до 29,37 доллара за бумагу, а на Московской бирже обвалились более чем на 20 процентов, сообщает РИА Новости.

Падение произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых для "Яндекса" информационных ресурсах.

Этим законопроектом, внесенным в Госдуму в конце июля, предлагается ограничить на уровне 20 процентов иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры России, а нарушение данной нормы будет грозить запретом на рекламу.

Законопроект, как пояснял член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия"), который и внес его на рассмотрение, касается, в том числе, и "Яндекса": в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

10 октября этот вопрос рассматривался на заседании комитета Госдумы по информационной политике, в ходе которого представитель Минкомсвязи заявила, что их ведомство направило в правительство проект отрицательного отзыва на данный законопроект.

Представитель ФАС при этом заявил, что их ведомство не имеет концептуальных возражений против законопроекта, в "Яндексе" же накануне предупредили о его губительном влиянии на инвестиционный климат.