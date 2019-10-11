Подмосковный суд приговорил гражданку США и Израиля к 7,5 года колонии за наркотики

Химкинский городской суд Московской области вынес приговор в отношении гражданки США и Израиля Наамы Иссасхар. Она обвиняется в контрабанде 9,6 грамма гашиша. 25-летняя девушка проведет 7,5 лет в колонии общего режима.

Гражданке США и Израиля инкриминируется преступление, совершенное по пункту "в", части 2 статьи 229.1 Уголовного кодекса России (контрабанда наркотических средств в значительном размере), сообщает ТАСС.

25-летнюю девушку задержали 9 апреля в московском аэропорту Шереметьево. Там гражданка США и Израиля делала пересадку из Дели в Тель-Авив, ожидая рейс, при этом она не покидала транзитную зону аэропорта. На багаж девушки обратила внимание служебная собака. При обыске сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества. Подозреваемая была задержана и арестована.

Прокурор просил суд приговорить девушку к 8 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвиняемая, в свою очередь, попросила учесть время ее нахождения в СИЗО (6 месяцев) и отпустить домой. Гражданка США и Израиля согласилась с обвинением в хранении наркотика, но не признала вину в контрабанде.