Трамп выдвинул на должность посла США в России первого замгоссекретаря

Президент США Дональд Трамп объявил о решении предложить кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.

Соответствующая информация опубликована в документе Белого дома в пятницу, 11 октября. Салливан станет послом в России, если его кандидатуру утвердит сенат США.

Ранее сообщалось, что Джон Хантсман ушел с поста посла США в России. Такое решение было связано с его желанием участвовать в борьбе за кресло губернатора штата Юта.

Джон Салливан известен своими жесткими высказываниями по крымскому вопросу, также он обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы.

Ранее ряд зарубежных СМИ уже назвал имя кандидата на пост посла в России.