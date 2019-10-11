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Умер космонавт Алексей Леонов 3 часа назад

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11 октября 201920:36 Илья Филиппов

Алексей Леонов. Человек, сделавший космос открытым

Алексей Леонов. Человек, сделавший космос открытым

Не стало Алексея Архиповича Леонова. Он умер в Москве на 86-м году жизни. Леонов был больше чем просто космонавтом. Как и Гагарин, он стал легендой. Член первого, знаменитого на весь мир, отряда покорителей космоса. Первый землянин, вышедший в открытое космическое пространство. Участник первой международной миссии "Союз — Аполлон" и первый художник на орбите, картины которого сегодня известны всем и есть даже на почтовых марках.

Глубокие соболезнования родным и близким Алексея Леонова выразил Владимир Путин. "Безгранично преданный избранному делу, он вписал яркие, поистине легендарные страницы в летопись покорения Вселенной," — говорится в телеграмме президента.

— Человек вышел в космическое пространство! Человек вышел в космическое пространство!

Его первое приветствие миру из космоса. Таким его увидели все: на фоне черной вселенной белая фигура, связанная как пуповиной с материнским кораблем. Леонов.


О том, что он покинул наш мир, также узнали все и сразу. Сеанс связи Международной космической станции с НАСА был прерван для того, чтобы объявить. Так и сказали — печальная новость.

Тот самый, из первого отряда королёвских "орлят", так любил говорить Сергей Палыч, по воле которого и познакомились в 59-м летчик Гагарин и летчик Леонов.

"Захожу — сидит парень по пояс раздетый, в палате натоплено. "Юрий Гагарин, с севера, старший лейтенант. Полярная авиация". — "Алексей Леонов с юга. Лейтенант, перехватчик", — вспоминал Леонов о знакомстве с Гагариным.

Человек, который вышел на этюды к звездам, и к черно-белой кино- и фотосъемке добавились красочные виды нашей Земли. В масле. А еще он был фантастический рассказчик. В деталях и с эмоциями рассказывал обо всем, что происходило там, на орбите, о том, что видел и слышал. На самом деле почти ничего слышно, в основном самого себя. "Я постоянно слышал звук бьющегося сердца и надрывного дыхания", — рассказывал Леонов.

"Он чувствовал сердцебиение сам, в своих ушах. Сколько он пережил — трудно представить. Но задачу он выполнил!", — говорит летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов.

Об этих звуках в звездной тишине Леонов расскажет фантасту Артуру Кларку, а тот напишет свою "Космическую одиссею". Леонов назовет невесомость Голгофой, на которую каждому покорителю космоса надо будет подняться, ведь ее легкость обманчива. И это самое тяжелое испытание для космонавтов и астронавтов. К чему долго готовятся. К чему готовил других сам Леонов.

"На все тренировки — будь то тренажеры, будь то гидробассейн — Алексей Архипович всегда приходил и всегда контролировал процесс подготовки не только нашего экипажа, ни всех других", — рассказывает летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Александр Лавейкин.

И при этом Леонов всегда улыбался и постоянно шутил, доказывая, что ирония, юмор и смех пробивают любой страх. Алексей Леонов — командир первого международного советско-американского экипажа "Союз — Аполлон". После стыковки он пригласил астронавтов в свой корабль и усадил за стол (насколько это можно в невесомости).

"Когда сели за стол, я говорю – "Это "Столичная водка". Вы должны выпить, это русская традиция". Они отказываются, говорят, что нельзя. Но я настаиваю – "Это полезно для желудка". И на полном серьезе чокаюсь – чин-чин. Они пьют, а там оказался борщ!"- рассказывал Леонов.

"Мы сидели в тренажере, он открывал дверь и говорит: "Ну ты, пермяк-солены уши! Серьезно думаешь, что ты готовишься?". Я говорю: "Готовлюсь!". "Не волнуйся, ты не полетишь сейчас, будешь дублером". Вот такие шуточки у нас с ним бывали", — делится воспоминаниями летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных.

И при этом Леонов — космонавт с максимальным количеством нештатных ситуаций. Ведь он во многом был первопроходцем или, как шутил Гагарин про выход Леонова в космос, первопроходимцем. У него давлением раздуло скафандр так, что его почти обездвижило. Леонову чудом удалось вернуться в корабль. А "Восход-2" пришлось сажать вручную, и корабль Алексея Леонова и Павла Беляева закрутило после отстрела шлюзовой камеры. А на Земле Леонов снова с улыбкой рассказывает захватывающую историю.

"А у нас уже топлива нету! И я смотрю вниз, тихо-тихо в корабле, и голубая Земля проплывает. И я думаю, что где-то там меня сейчас бегает моя маленькая дочка, четыре годика. И ни жена, ни товарищи, никто не знает, в каком мы находимся положении. И вдруг потом смотрю — пылиночки начинают оседать. Значит, начинаем идти на посадку. И потом все начинает давить, давить, давить. В иллюминатор видно, как сгорает солнечный датчик, превращается в прозрачную жидкость. Его уносит, пламя, дым, давит. Я вешу 750 килограммов в этот момент, руку невозможно поднять. И все-таки я его хлопаю рукой по плечу: "Мы идем, Паша, домой", — вспоминал о той нештатной ситуации Леонов.

"Для него не было никаких преград, — уверен народный артист России Евгений Миронов. — Ни в космосе, ни на Земле. Именно поэтому этот человек с таким характером мог совершить и подвиг в космосе, и так достойно, так порядочно вести себя в жизни".

Сергей Королев запустил программу освоения Луны, и Леонов участвовал в подготовке. И всегда Алексей Архипович жалел, что программу закрыли. Потом в космос полетела Терешкова. Вот он — женщины-космонавты в представлении Леонова на холсте.

"Он был добрым, светлым. Он был из плеяды первых космонавтов! Звездный отряд", — говорит летчик-космонавт, герой России, депутат Госдумы РФ Елена Серова.

Человек в белом скафандре на фоне черной вселенной. Он открыл нам открытый космос. Он сделал его открытым. Алексей Архипович Леонов…

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