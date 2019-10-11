Загадочная смерть стюардов в Подмосковье: в квартире нашли белый порошок

В Химках полиция расследует смерть двух бортпроводников крупной российской авиакомпании. Их тела нашли в квартире без признаков насилия. Рядом было обнаружено некое вещество. Его уже отправили на экспертизу.

У входа — чемоданы c бирками, видимо, после недавнего перелета. Никаких следов насилия. Тела двух бортпроводников одной из крупнейших российских авиакомпаний нашли рано утром. Соседи рассказывают, что дома молодые люди появлялись нечасто:

- Порядочные ребята, если судить визуально. Друзья иногда приходили, но они порядочно сидели, тихо, ничего замечено за ними не было.



В загадочных обстоятельствах смерти стюардов разбираются криминалисты. На столе были обнаружены тарелки с белым порошком. Возможно, после тяжелой рабочей смены коллеги решили расслабиться.

"С места происшествия было изъято порошкообразное вещество белого цвета, которое направлено для проведения исследования. По предварительным данным эксперта, смерть наступила в результате отравления неустановленным веществом", — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

О погибших известно немного: Вадиму 27 лет, он из Кирова, Антону из Уфы — 29 лет. Познакомились на работе, квартиру снимали в Химках — поближе к аэропорту. Друзья погибших рассказывают, что они могли выпить, но за употреблением наркотиков их не замечали.

Медицинский кабинет в чистой зоне аэропорта. Экипаж обязан появиться здесь за два часа до полета. Измерение пульса, проверка самочувствия, врачи оценивают состояние тех, кто отвечает за жизни пассажиров. При малейших подозрениях назначаются дополнительные тесты. Сотрудник авиакомпании с признаками алкогольного опьянения перед полетом — большая редкость. Алкотестер тут же показывает лишние промилле. С наркотиками сложнее: уже спустя считаные часы после употребления визуально не определишь. Наличие запрещенных веществ в организме показывает кровь, а анализы берут раз в полгода на медкомиссии.

Если подтвердится, что найденное на месте смерти сотрудников авиакомпании вещество, — это наркотик, и именно он стал причиной их смерти, значит, бортпроводники рисковали не только своими жизнями, но и жизнями пассажиров. А это уже вопрос безопасности. Эксперты говорят, что требования к экипажам надо ужесточать.

"Есть санитарные нормы, которые не позволяют пилоту и кабинному экипажу, летать более чем 80 часов в месяц. Они у нас самые минимальные в мире, — поясняет авиаэксперт Роман Гусаров. — Это ни в коем случае не официанты, которые нас обслуживают, это профессионалы".

В авиакомпании ситуацию никак не комментируют. Обстоятельства смерти стюардов выясняет следователи.