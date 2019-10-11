Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце, обыграв Младенович

Российская теннисистка, 35-я ракетка мира Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира в австрийском городе Линц в двух сетах за один час 16 минут обыграла представительницу Франции Кристину Младенович – 6:2, 6:4.

Александрова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у Младенович, занимающей 46-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.

Таким образом, российская теннисистка вышла в полуфинал турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Елена Остапенко (Латвия, 72) – Елена Рыбакина (Казахстан, 43).