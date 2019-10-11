Алкоголики и наркоманы не сядут за руль: для получения прав введут тесты на зависимость

Роскачество выявило массовые нарушения в пивных напитках. Эксперты проверили продукцию семи торговых марок по 27 показателям. Ни один из образцов не соответствовал ГОСТу. Нарушены требования к содержанию пивного сусла, пенообразованию, крепости, цвету и запаху. Кроме того, в некоторых обнаружены опасные вещества — мышьяк, свинец, кадмий и даже ртуть. Как выяснилось, под видом пива в магазинах часто продают совсем другие напитки, преимущественно слабоалкогольные коктейли. Именно они, по данным медиков, вызывают особое привыкание. Тем же, кто уже достиг стадии стойкой зависимости от спиртного, Минздрав планирует запретить получение водительских прав. Кого и когда проверят на хронический алкоголизм?

Главный врач медицинской лаборатории продемонстрировал тест, который распознает большинство видов наркотиков. Теперь он будет обязательным для всех, кто идет учиться в автошколу. А еще — проверка на хронический алкоголизм.

По сути, автомобиль приравняли к оружию. Набор документов, чтобы получить разрешение, одинаковый. Раньше достаточно было принести справку "на учете в наркодиспансере не состоит". Теперь нужны свежие анализы, подтверждающие, что человек чист.

Пока сотрудники ГАИ могут поймать только фактически неадекватного водителя — во время рейда, а чаще, когда машина куда-то врезалась, кого-то сбила, кто-то погиб по вине пьяного или наркозависимого за рулем. Причем их хорошо видно, но уже поздно.

"У нас есть признаки алкогольного опьянения. Если в неадекватном состоянии, это уже наркотическое. Но, опять же, определяет это медицинская служба", — прокомментировал старший инспектор ДПС Роман Смачников.

Схитрить не выйдет. Следы даже легких наркотиков в организме сохраняются месяцами. Регулярно пьющий человек, алкоголик, тоже не сможет прерваться на недельку, сдать анализы и продолжить, но уже с правами в кармане.

"Алкогольдегидрогеназа сохраняется в крови очень долго и признаки этих периодов запоев, систематически повторяющихся в течение длительного времени, дают обязательно о себе знать", — рассказала главный врач медицинской лаборатории Екатерина Акимова. И лаборатория просто выдает результаты, как есть.

Следов наркотиков не обнаружено. Везде, что называется, "по нулям". Единственный вариант, когда этот тест может быть некорректным, если человек посещал стоматолога, офтальмолога, хирурга. То есть, либо принимал обезболивающие, либо большое количество антибиотиков или гормональных препаратов, которые повлияли на работу его печени. Ошибки возможны и у людей с хроническими заболеваниями. В таких случаях водительскую медкомиссию нужно предупреждать, чтобы делали поправку на диагноз.

"Думаю, там будет перечень препаратов, которые дают положительные результаты и уже будем на них ориентироваться", — прокомментировала врач-терапевт медицинской водительской комиссии Наталья Егорова.

Новые, жесткие правила отсекают употребляющих наркотики и хронических алкоголиков еще на этапе обучения в автошколе. Такие люди не сядут за руль.

"Очень формальные слова про важность нововведения для снижения количества аварий", — рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения России Максим Радецкий.

"Три миллиона — они уже алкоголики, у них есть диагноз, записанный в медицинской карте. Все — должны не давать ему право вождения автомобилем", — заявил депутат государственной думы России Геннадий Онищенко.

Нововведение немного увеличит срок сбора документов. Анализ на алкогольную зависимость делается два-три дня. Тест на наркотики делается столько же, сколько шел этот сюжет.