Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.

Нагорный в шести упражнениях набрал 88,772 балла, у Далалояна 87,165 балла, а у Верняева – 86,973 балла. Таким образом, 22-летний спортсмен впервые стал абсолютным чемпионом мира, ранее это достижение покорялось Далалояну (2018 год) и Николаю Крюкову (1999).

Напомним, чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в немецком Штутгарте и завершится 13 октября. Ранее мужская сборная России впервые в истории завоевала золото в командном многоборье.

В медальном зачете мирового первенства с пятью медалями (2-2-1) лидирует Россия, второе место занимает США (2-0-0), а третье – Китай (0-2-0).