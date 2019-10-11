В Сирии на маршруте российской военной полиции взорваны две бомбы

На юге Сирии боевики подорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции. Никто из военнослужащих не пострадал.

Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Анхуль. Первое взрывное устройство сработало вблизи автоколонны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Через 20 минут, когда к месту происшествия приехали подразделения сирийских органов безопасности, произошел взрыв еще одной бомбы. В результате двое сирийцев получили легкие ранения, передает РИА Новости.