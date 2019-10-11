В Казани во время спектакля умер заслуженный артист

Казанский государственный театр юного зрителя отменил все спектакли на ближайшие три дня в связи со смертью Заслуженного артиста Республики Татарстан Арсения Курченкова.

На сайте театра сообщается, что актера не стала в 42 года, он умер 10 октября. "Арсений оставил память о себе, как о ярком талантливом актере и музыканте с великолепным многогранным даром. Он пользовался большой любовью у зрителей", — отмечается в сообщении.

Курченков умер на сцене театра во время спектакля. Он играл Степана Верховенского в пьесе "Бал.Бесы" по роману Федора Достоевского, сообщает "Интерфакс".

Арсений Курченков обладатель множества наград. Он был лауреатом международных фестивалей и конкурсов, а в 2007 году удостоен звания заслуженного артиста Республики Татарстан.