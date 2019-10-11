ПКР получил приглашение на Паралимпийские игры 2020 года в Токио

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил от Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года предложение принять участие в летних игра, которые пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Приглашение для ПКР подписано президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом Оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори. Как сообщает пресс-служба ПКР, ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18-20 видах спорта.

Напомним, порядка 4400 паралимпийцев из 160 стран разыграют 540 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 12 комплектов медалей превышает программу Паралимпиады 2016 года. Паралимпийская деревня откроется 18 августа 2020 года. Церемония поднятия российского флага в Деревне спортсменов запланирована на 23 или 24 августа