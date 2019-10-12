Чехия одержала волевую победу над Англией в отборе Евро-2020

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Чехии на поле стадиона "Эден" в Праге обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек, забившие на 9-й и 85-й минутах соответственно, а у гостей отличился Харри Кейн, открывший счет в игре, реализовав пенальти на пятой минуте.

Англия, прервавшая серию из четырех побед, с 12 очками лидирует в группе А, а Чехия, одержавшая четвертую победу в последних пяти играх, расположилась на второй строчке, имея в активе также 12 очков.