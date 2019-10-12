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12 октября 201901:35 Анастасия Ефимова

Бывший посол США дает показания в рамках процедуры импичмента Трампа

Бывший посол США дает показания в рамках процедуры импичмента Трампа

Бывшего посла США в Киеве вызвали на слушания в конгресс. Мэри Йованович дает показания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Ожидается, что конгрессмены спросят ее о взаимодействии с адвокатом президента Рудольфом Джулиани. Ранее список подозреваемых по "Украинагейту" пополнился именами выходцев из Советского Союза.

На схеме, нарисованной Южной прокуратурой Нью-Йорка, имена Льва Парнаса и Игоря Фрумана стоят рядом. Не олигархи, не мафиози и даже не дельцы с Уолл-стрит. Рожденные в СССР предприниматели и, как теперь подозревают, тайные спонсоры избирательной кампании Дональда Трампа.

"Парнас и Фруман внесли 325 000 долларов в Комитет-1. Но этот вклад был сделан не от их имени, а от имени компании, которую они создали, чтобы скрыть, кто на самом деле стоит за пожертвованием. 325 000 долларов были одним из крупнейших взносов, полученных Комитетом-1, и в обвинительном заключении мы утверждаем, что это была незаконная схема", — говорит прокурор Джеффри Берман.

325 тысяч долларов — взнос в комитет. Еще двадцать — некоему неназванному конгрессмену напрямую. И это при том, что уроженца Украины Льва Парнаса в начале прошлого года, по данным американской прессы, якобы выселили из дома рядом с Майями, потому что за аренду не платил. А его деловой партнер Игорь Фруман, чей тесть когда-то владел одесским магазином "Овощи-фрукты" на Дерибасовской, шесть лет назад объявил о банкротстве одного из своих главных активов, а сейчас, как поговаривают, долго и дорого разводится с женой.

"Это два Остапа Бендера, которые стараются заработать деньги, где только возможно. Парнас потерпел финансовый крах, а Фруман там еще что-то старается сделать. Эти два человека за счет других поднимают свой финансовый авторитет. Я таких людей встречал на Украине довольно часто, когда прикрываются известными именами для повышения своего рейтинга и финансового благополучия", — считает украинский правозащитник Олег Музыка.

Похоже, что в последнее время оборотистые Парнас и Фруман для своего нестабильного финансового благополучия вынуждены были искать новые источники. По крайней мере, согласно обвинительному заключению, никогда прежде они не были замечены в политике. И вот новый поворот.

"Начиная с марта 2018 года, обвиняемые Лев Парнас и Игорь Фруман начали посещать политические мероприятия по сбору средств, связанные с федеральными выборами, и делать значительные пожертвования в пользу кандидатов (…) с целью усилить свое влияние в политических кругах и получения доступа к политикам. Парнас и Фруман, ранее не делавшие серьезных политических пожертвований, преследовали собственные финансовые интересы, а также политические интересы как минимум одного чиновника из украинского правительства, с которым они сотрудничали", — говорится в обвинительном заключении.

Но что за интересы преследовали Фруман и Парнас, из последних финансовых сил спонсируя предвыборный штаб республиканцев? Искали они, как пишут американские медиа, полезные знакомства. Иначе говоря, рассчитывали быть замеченными и не прогадали. Мы видим Льва Парнаса на фото рядом с юристом американского президента; видим, наконец, встречк Парнаса и Фрумана с американским президентом.

"Я не знаю этих джентльменов. Может, я и фотографировался с ними, я со всеми фотографировался. Но теперь говорят, что это фотография доказывает сбор средств или что-то… Но у меня со всеми есть фотографии. Есть ли вообще кто-то, с кем я не фотографировался?! Я этих людей не знаю. Я про этих людей ничего не знаю. Может, это клиенты Руди? Спросите Руди. Я просто не знаю", — заявил Дональд Трамп.

Руди, то есть Рудольфа Джулиани, теперь точно спросят. Ведь демократы твердо намерены доказать, что адвокат президента пытался использовать Парнаса и Фрумана, чтобы выйти на украинских политиков с одной единственной целью: получить компромат на главного конкурента республиканцев демократа Джо Байдена.

"Это демократическое болото восстало против Трампа. И они работают не по законам, а по понятиям. По собственным понятиям. Вот они пытаются сейчас прилепить этих двух несчастных украинцев к этому делу. И, наверное, из них будут трясти всё. Те могут даже себя оговорить для того, чтобы выйти на свободу. Имя поставят на кон: либо собственная свобода, либо оказаться в тюрьме. Я думаю, что они сдадут все, что можно сдать", — говорит эксперт Российского института стратегических исследований Олег Пшеничников.

Чтобы оказаться на свободе, Парнасу и Фруману теперь нужно выплатить залог по миллиону долларов на каждого. И пресса гадает, а есть ли у них такая сумма или все давно потрачено на установление связей, которые из полезных неожиданно оказались уголовно наказуемыми.

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