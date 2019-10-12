В Испании временно закроют мавзолей, где похоронен диктатор Франко

В пригороде Мадрида временно закроют мавзолей, где похоронен диктатор Франсиско Франко. Власти опасаются беспорядков во время эксгумации останков.

Каудильо, который возглавлял Испанию на протяжении почти 40 лет, планируют предать земле на кладбище в Эль-Пардо. Родственники не согласны с перезахоронением.

Франсиско Франко был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне в Испании. После победы Франко установил в стране правый авторитарный режим, сообщает телеканал "Россия 24".