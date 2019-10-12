Алена Косторная лидирует после короткой программы на турнире в Финляндии

Российская фигуристка Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на международном турнире Finlandia Trophy, который проходит в финском городе Эспоо.

Косторная получила за свой прокат 77,25 балла. Ее соотечественница Елизавета Туктамышева (72,66) идет второй, а замыкает тройку японка Юхана Йокои (65,09). Произвольную программу спортсменки покажут 13 октября.

Стоит отметить, что на турнире планировала выступить еще одна россиянка – чемпионка Европы Софья Самодурова, но фигуристка снялась с соревнований по причине болезни.