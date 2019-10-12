Трамп: ситуация в Гонконге нормализуется сама собой

Ситуация в Гонконге, скорее всего, нормализуется сама собой, и этому способна помочь новая торговая сделка Вашингтона и Пекина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР.

"Я на самом деле считаю, что эта торговая сделка с Китаем замечательна для народа Гонконга в плане того, что происходит. Я думаю, она является позитивным фактором для Гонконга", — цитирует ТАСС слова американского лидера.

Очередной раунд переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США.

Массовые акции протеста в Гонконге против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, вспыхнули в начале лета. Протестующие опасались, что новые правила поставят под угрозу независимую от остального Китая правовую систему Гонконга, а также его более широкую автономию.

Несмотря на последующее решение властей отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции продолжили свои акции. По данным экспертов, в результате беспорядков экономика Гонконга только за последние дни сентября потеряла по меньшей мере 357 млн долларов.

В организации беспорядков Пекин подозревает Вашингтон. В качестве доказательства китайские СМИ опубликовали фотографию: на ней американский дипломат, по совместительству "эксперт по диверсиям" встречается с организаторами антикитайских протестов. В ответ Госдеп сравнил власти Китая с бандитским режимом; якобы раскрывать данные сотрудника посольства нельзя. В Пекине дипломатично посоветовали американцам не лезть в чужие дела.