Шайба и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Айлендерс"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на льду домашней "PNC-арены" в Роли обыграла команду "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Теуво Терявяйнен (4-я минута), Бретт Песке (15), Эрик Хаула (36), Даги Хэмилтон (40) и Андрей Свечников (59, ПВ), а у гостей шайбы забросили Брок Нельсон (9) и Джонни Бойчак (22).

Свечников провел на льду 17 минут и записал на свой счет, помимо гола, одну результативную передачу. Андрей забросил первую шайбу в сезоне. Теперь на его счету 45 (21 + 24) очков в 87 играх лиги.

"Каролина" одержала пятую победу кряду и с десятью очками лидирует в Восточной конференции, а "Айлендерс" в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе два очка. В следующем матче турнира "Харрикейнз" 13 октября примет "Коламбус", а "Нью-Йорк" в тот же день встретится с "Флоридой".