Власти США подали иск о приостановке выхода Telegram на ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена остановить выход на ICO (первичное размещение токенов) мессенджера Telegram. Соответствующий иск направлен в суд Манхеттена.

Комиссия не хочет позволить Telegram "наводнить американские рынки цифровыми токенами, которые были размещены незаконно". Ответчики не раскрыли инвесторам информацию о бизнесе Telegram и финансовом положении компании; продажа криптовалюты не была зарегистрирована должным образом, сообщает РИА Новости.

Сроки запуска блокчейн-платформы неоднократно переносились. В закрытом режиме TON начали тестировать только в апреле этого года. Если команда Павла Дурова не успеет запустить до 31 октября рабочую сеть, она будет обязана вернуть инвесторам вложенные деньги. Суммарные инвестиции, которые привлечь в проект, составили порядка 1,7 млрд долларов.