Никита Нагорный: организация чемпионата мира крутая, поэтому эмоции появлялись сами

Российский спортсмен Никита Нагорный поделился впечатлениями после того, как завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье.

"Да нет, особо тяжело не было. Просто эмоционально уже устали, и психологически сегодня многого не хватало, как-то грустновато выступалось, – приводит слова Нагорного РИА Новости. – Но публика была невероятно крутая, как и организация, поэтому эмоции появлялись сами. А так в целом физически все было нормально. У меня нет такого в голове, что лидером себя чувствую. Мы приехали в первую очередь командой. Ехали сюда за командной золотой медалью. А сегодняшний успех – это уже, наверное, последствия подготовки к командному турниру".

Напомним, 22-летний спортсмен впервые стал абсолютным чемпионом мира, ранее это достижение покорялось Артуру Далалояну (2018 год) и Николаю Крюкову (1999).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в немецком Штутгарте и завершится 13 октября. В медальном зачете мирового первенства с пятью медалями (2-2-1) лидирует Россия, второе место занимает США (2-0-0), а третье – Китай (0-2-0).