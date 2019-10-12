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12 октября 201907:35 Наталья Соловьева

NAUKA 0+: лекции нобелевских лауреатов, химические шоу и телемост с МКС

NAUKA 0+: лекции нобелевских лауреатов, химические шоу и телемост с МКС

Попробовать молекулярный коктейль, почувствовать себя астрофизиком и отправиться на Луну. В Москве начался Всероссийский фестиваль науки. В этом году мероприятие посвящено 150-летию таблицы Менделеева. В течение трех дней в столице будут работать более 90 площадок.

Путешествие по фестивалю NAUKA 0+ начинается с химического бара в фойе Фундаментальной библиотеки МГУ. А вообще действуют десятки мест, где о сложном говорят простым языком.

В Москве фестиваль проходит в 14-й раз — на площадках МГУ, Экспоцентра, Московского дворца пионеров, школ и вузов. Химия, физика, биология, медицина доступны всем, даже самым юным ученым.

"Я рад, что такой праздник всем доступен. Здесь тысячи школьников, студентов, они радуются, что причастны к чему-то в науке, к будущему", — говорит ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Тема этого года — периодическая таблица химических элементов, которую Менделеев открыл 150 лет назад. Химии на фестивале уделяется максимум внимания. Но не менее интересны и другие области науки, тем более, что каждый здесь может немного побыть ученым, исследователем и даже космонавтом.

Это тот фестиваль, где возможно все: не только досконально изучить Землю, но и отправиться в открытый космос, добыть воду из камня, выйти на поверхность Луны, подготовить сводку космической погоды.

Российские ученые работают над новыми проектами. Среди них — новейшая обсерватория.

"Обсерватория будет самой высокотехнологичной в мире. Она будет решать задачи, связанные с передовыми вопросами в астрофизике — исследование черных дыр, кротовых нор и поиск жизни во вселенной", — объясняет Алексей Рудницкий, завлабораторией астрокосмического центра Физического института имени Лебедева.

Эксперименты, лекции, встречи с учеными – всего две тысячи мероприятий. Там ждут всех, кто болеет наукой или готов ее полюбить.
 

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