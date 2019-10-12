Переговоры по Сирии в Казахстане могут быть перенесены на ноябрь

Очередная встреча в "Астанинском формате" по урегулированию ситуации в Сирии может быть перенесена на ноябрь, сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По его словам, встреча планировалась на конец октября, но может сдвинуться на ноябрь; при этом точных дат нет, передает "Интерфакс".

"Сейчас осложнения на севере Сирии, поэтому тут стоит вопрос диалога между странами-гарантами. Мы ждем от них сигнала, какой день для них будет удобным", — отметил министр. Он добавил, что "Астанинский процесс" не теряет своей актуальности.

"Астанинский процесс" — переговоры по урегулированию ситуации в Сирии по инициативе России, Турции и Ирана в столице Казахстана (сейчас она называется Нур-Султан, до этого — Астана): первый раунд прошел в январе 2017 года, тринадцатый – в начале августа.

США в мае 2018 года отказались от участия в таком формате и заявляют, что только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.