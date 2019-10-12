Тайфун "Хагибис": столица Японии замерла в ожидании удара

Более 15 миллионов человек готовятся к эвакуации в Японии. К побережью страны приближается мощный тайфун "Хагибис". Уже известно об одном погибшем и пяти раненых. Свыше полумиллиона домов остались без электроснабжения. По всей стране закрыто железнодорожное сообщение. Аэропорт Токио отменил все авиарейсы. В столице не работает большинство магазинов, ресторанов и аптек, в том числе, круглосуточных.

Знаменитая токийская улица Гинза обычно по выходным наводнена толпами людей. Сейчас практически никого нет, ни один магазин не работает. В десять часов утра тайфун находится в нескольких сотнях километров от Токио. Ветер постепенно усиливается, но пока это все равно выглядит, как сильный дождь.

Редкие прохожие — в основном иностранные, в большинстве китайские, туристы, для которых тайфун — опасный аттракцион. Токийцам еще накануне вечером власти настоятельно рекомендовали не выходить из дома.

"Высок риск рекордных проливных дождей и сильного шторма, — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. — Соблюдайте меры безопасности и воздержитесь от выхода на улицу без крайней необходимости. Полиция, пожарные и береговая охрана Японии будут незамедлительно реагировать на чрезвычайные ситуации".

Не работают не только крупные супермаркеты и универмаги, но даже мелкие круглосуточные магазины. Хозяева, как могли, приняли меры от возможного затопления.

Тайфун "Хагибис" — 19-й в этом сезоне и уже второй менее чем за месяц, который проходит через район японской столицы. По словам синоптиков, это сильнейший в стране тропический ураган за последние 60 лет. В центре или, как говорят специалисты, внутри "глаза" тайфуна, порывы ветра достигают 70 метров в секунду. Столица в прямом смысле замерла в ожидании удара.

Движение остановлено, причина — тайфун. Отправление поездов на главном направлении между Токио и Осакой остановлено на неопределенный срок.

Последняя скоростная электричка по этому маршруту прошла сегодня в девять утра. Со второй половины дня в Токио перестанет ходить практически весь общественный транспорт. Большинство авиарейсов — как внутренних, так и внешних — отменены.

По разрушительной мощи и обилию осадков этот тайфун сравнивают с ураганом "Ида". В сентябре 1958 года он унес жизни около 1200 человек. Идущий по такому же пути "Хагибис" должен обрушиться столичный регион сегодня примерно в девять часов вечера.