"Рома" заинтересована в приглашении Крыховяка

Полузащитник "Локомотива" и сборной Польши Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в Италии. Римляне намерены приобрести 29-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Сам футболист связан с "Локомотивом" контрактом до 2022 года и не собирается покидать столичный клуб. Но "Рома" готова предложить за поляка 20 миллионов евро, и эта сумма может повлиять на позицию московского клуба и самого футболиста.

Гжегож Крыховяк в прошлом сезоне был арендован "Локомотивом" у "Пари Сен-Жермен". Летом железнодорожники выкупили футболиста за 12 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Крыховяка 6 голов и 3 результативных передачи. В сентябре поляк был признан лучшим футболистом премьер-лиги.